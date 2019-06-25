Стал известен следующий соперник бойца ММА Мирзаева

Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев проведёт свой следующий поединок на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 99 в Москве.

Как сообщает пресс-служба соревнований, соперником 33-летнего россиянина станет его соотечественник Шамиль Шахбулатов.

Турнир пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» 27 сентября.

Мирзаев провёл последний, на данный момент поединок в декабре 2018 года, нокаутировав бразильца Глеристоне Санто. Весной 2019 года он должен был провести ещё один бой, но снялся с соревнований из-за травмы. Всего в его активе 18 побед и одно поражение в ММА.

В послужном списке Шахбулатова 10 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Ян перенёс операцию на локте.