Стал известен следующий соперник бойца ММА Мирзаева
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба соревнований, соперником 33-летнего россиянина станет его соотечественник Шамиль Шахбулатов.
Турнир пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» 27 сентября.
Мирзаев провёл последний, на данный момент поединок в декабре 2018 года, нокаутировав бразильца Глеристоне Санто. Весной 2019 года он должен был провести ещё один бой, но снялся с соревнований из-за травмы. Всего в его активе 18 побед и одно поражение в ММА.
В послужном списке Шахбулатова 10 побед и два поражения.
Ранее сообщалось, что российский боец UFC Ян перенёс операцию на локте.