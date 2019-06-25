ЦСКА обошёл СКА в рейтинге лучших клубов Европы по версии портала HockeyArchives

Хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг силы европейских клубов, который возглавил московский ЦСКА.

Согласно мнению известного портала HockeyArchives, московский ЦСКА возглавляет рейтинг лучших клубов Европы. На втором месте — СКА из Санкт-Петербурга, который был лидером в прошлом году. Замыкает тройку финский «Кярпят».

Также в топ-10 рейтинга находятся ещё два российских клуба — «Автомобилист» (шестое место) и «Авангард» (десятое).

Ранее Федерация хоккея России объявила об изменениях в размере линии ворот на площадке.