ЦСКА обошёл СКА в рейтинге лучших клубов Европы по версии портала HockeyArchives

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Хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг силы европейских клубов, который возглавил московский ЦСКА.
ЦСКА обошёл СКА в рейтинге лучших клубов Европы по версии портала HockeyArchives
  • РИА Новости

Согласно мнению известного портала HockeyArchives, московский ЦСКА возглавляет рейтинг лучших клубов Европы. На втором месте — СКА из Санкт-Петербурга, который был лидером в прошлом году. Замыкает тройку финский «Кярпят».

Также в топ-10 рейтинга находятся ещё два российских клуба — «Автомобилист» (шестое место) и «Авангард» (десятое).

Ранее Федерация хоккея России объявила об изменениях в размере линии ворот на площадке.

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