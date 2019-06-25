Вратарь «Зенита» Лунёв оценил свои выступления в сезоне-2018/19

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв считает, что прошедший сезон стал для него не слишком удачным.

«С удовольствием в прошлом сезоне вспоминаю только один момент: когда после матча с ЦСКА дома мы подняли чемпионский кубок. В целом за сезон я поставил бы себе три балла, не больше. Появилась каша в голове, постоянно себя накручиваешь. Если раньше это было в разумных пределах — пропустил, разобрал и забыл, — то сейчас эмоциональные нагрузки выросли», — сказал вратарь в интервью «Спорт день за днём».

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги.

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