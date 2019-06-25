В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо

В ходе конфликта в одном из кафе в Тольятти был убит 27-летний дзюдоист Евгений Кушнир.

Как сообщает паблик федерации дзюдо Тольятти в социальной сети «Вконтакте», погибшим в результате конфликта в одном из городских кафе стал Евгений Кушнир, который был действующим чемпионом Самарской области по дзюдо в весе до 81 кг.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и «Убийство».

Ранее сообщалось, что генсек Федерации бокса Афганистана убит в Кабуле.