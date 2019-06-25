В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо
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Как сообщает паблик федерации дзюдо Тольятти в социальной сети «Вконтакте», погибшим в результате конфликта в одном из городских кафе стал Евгений Кушнир, который был действующим чемпионом Самарской области по дзюдо в весе до 81 кг.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и «Убийство».
Ранее сообщалось, что генсек Федерации бокса Афганистана убит в Кабуле.