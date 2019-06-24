Сёмин заявил, что «Локомотиву» нужно найти несколько игроков для усиления состава

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о необходимости усиления состава команды перед предстоящим сезоном.

«В данный период необходимо найти одного-двух игроков высокого уровня, которые смогли бы усилить команду, тогда мы будем выдерживать конкуренцию. Сейчас у нас на просмотре большая группа ребят из «Казанки», нашей молодёжки, мы за всеми постоянно следим. Надеюсь, кто-то из молодого поколения хорошо о себе заявит, и мы будем их привлекать к основной группе игроков», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Локомотива».