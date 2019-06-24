Сёмин заявил, что «Локомотиву» нужно найти несколько игроков для усиления состава

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о необходимости усиления состава команды перед предстоящим сезоном.
Сёмин заявил, что «Локомотиву» нужно найти несколько игроков для усиления состава
  • РИА Новости

«В данный период необходимо найти одного-двух игроков высокого уровня, которые смогли бы усилить команду, тогда мы будем выдерживать конкуренцию. Сейчас у нас на просмотре большая группа ребят из «Казанки», нашей молодёжки, мы за всеми постоянно следим. Надеюсь, кто-то из молодого поколения хорошо о себе заявит, и мы будем их привлекать к основной группе игроков», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить