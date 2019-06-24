СМИ: Экс-хавбек «Спартака» Промес продолжит карьеру в «Аяксе»

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Полузащитник испанского футбольного клуба «Севилья» Квинси Промес продолжит карьеру в голландском «Аяксе».
СМИ: Экс-хавбек «Спартака» Промес продолжит карьеру в «Аяксе»
  • © ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает De Telegraaf, 27-летний полузащитник уже заключил соглашение с «Аяксом», рассчитанное до лета 2024 года.

Отмечается, что ради перехода в «Аякс» он отказал нескольким клубам.

Промес перешёл  в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года. В его активе 66 голов и 34 передачи в 135 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. За «Севилью» он провёл 49 матчей, забил три мяча и отдал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется футболистом голландского АЗ.

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