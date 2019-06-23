Самбист Осипенко завоевал бронзу на Европейских играх
Россиянин Артём Осипенко занял третье место в соревнованиях самбистов в весовой категории свыше 100 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
- ©пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS)
В схватке за бронзу Кубарков победил представителя Украины Станислава Бондаренко.
Ещё одну бронзовую награду завоевал серб Владимир Гаич.
Ранее сообщалось, что самбист Багдасарян завоевал золото на Европейских играх — 2019.
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