Самбист Багдасарян завоевал золото на Европейских играх — 2019

Россиянин Руслан Багдасарян занял первое место в соревнованиях самбистов в весовой категории до 62 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

РИА Новости

В финальной схватке Багдасарян взял верх над греком Саввой Каракизиди. Бронзовыми призёрами соревнований стали грузин Геннадий Чиргадзе и белорус Иван Анискевич. Ранее сообщалось, что самбистка Рябова завоевала золото на ЕИ-2019.