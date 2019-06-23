Самбист Багдасарян завоевал золото на Европейских играх — 2019
Россиянин Руслан Багдасарян занял первое место в соревнованиях самбистов в весовой категории до 62 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
- РИА Новости
В финальной схватке Багдасарян взял верх над греком Саввой Каракизиди.
Бронзовыми призёрами соревнований стали грузин Геннадий Чиргадзе и белорус Иван Анискевич.
Ранее сообщалось, что самбистка Рябова завоевала золото на ЕИ-2019.
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