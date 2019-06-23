Прыгунья в длину Соколова покинет Европейские игры по семейным обстоятельствам
- РИА Новости
По словам Соколовой, которые передаёт ТАСС, причиной её досрочного отъезда из Минска стали семейные обстоятельства.
32-летняя спортсменка приняла участие в соревнованиях первого раунда легкоатлетического турнира и заняла первое место с результатом 6,76 м, тем самым принесла сборной России максимальные 12 баллов.
Ранее сообщалось, что Дина Аверина завоевала золото на Европейских играх — 2019 в упражнениях с лентами.