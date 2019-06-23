Прыгунья в длину Соколова покинет Европейские игры по семейным обстоятельствам

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Российская легкоатлетка Елена Соколова, специализирующаяся на прыжках в длину, досрочно завершила свои выступления на Европейских играх 2019 года в Минске.
Прыгунья в длину Соколова покинет Европейские игры по семейным обстоятельствам
  • РИА Новости

По словам Соколовой, которые передаёт ТАСС, причиной её досрочного отъезда из Минска стали семейные обстоятельства.

32-летняя спортсменка приняла участие в соревнованиях первого раунда легкоатлетического турнира и заняла первое место с результатом 6,76 м, тем самым принесла сборной России максимальные 12 баллов.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина завоевала золото на Европейских играх — 2019 в упражнениях с лентами.

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