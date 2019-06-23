Стало известно, почему россиянки не выступают в групповых упражнениях в акробатике на ЕИ-2019

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Исполнительный директор Федерации акробатики России Ирина Никитина рассказала, почему женская команда не принимает участие в групповых соревнованиях на Европейских играх 2019 года в Минске.
Стало известно, почему россиянки не выступают в групповых упражнениях в акробатике на ЕИ-2019
  • ©pixabay.com

По словам Никитиной, которые передаёт ТАСС, причиной отсутствия россиянок среди участниц соревнований является недопуск одной из спортсменок по медицинским показаниям.

«Ксения Загоскина не прошла по медицинским параметрам и из-за этого не поехала в Минск. Мы очень этим недовольны, можно сказать, что у нас забрали три медали. У нас сложнокоординационный вид спорта, поэтому за такой короткий срок провести замену было невозможно. Но тройка была готова очень хорошо, мы рассчитывали минимум на серебро», — добавила функционер.

Ранее сообщалось, что Аксёнова и Старцев стали вторыми в балансовых упражнениях на ЕИ-2019.

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