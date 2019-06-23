Лучники Авдеева и Булаев завоевали золото ЕИ-2019

Россияне Наталья Авдеева и Антон Булаев заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из блочного лука в миксте на Европейских играх 2019 года в Минске.

РИА Новости

В финале российские лучники взяли верх над представителями Нидерландов. Бронзовым призёром стала команда Турции, победившая сборную Хорватии. Ранее сообщалось, что Дина Аверина завоевала бронзу на Европейских играх — 2019.