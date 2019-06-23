Лучники Авдеева и Булаев завоевали золото ЕИ-2019

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Россияне Наталья Авдеева и Антон Булаев заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из блочного лука в миксте на Европейских играх 2019 года в Минске.
Лучники Авдеева и Булаев завоевали золото ЕИ-2019
  • РИА Новости

В финале российские лучники взяли верх над представителями Нидерландов.

Бронзовым призёром стала команда Турции, победившая сборную Хорватии.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина завоевала бронзу на Европейских играх — 2019.

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