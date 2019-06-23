Гимнастка Аверина завоевала бронзу на Европейских играх — 2019

Короткая ссылка
Российская гимнастка Дина Аверина заняла третье место в упражнениях с мячом на Европейских играх 2019 года в Минске.
Гимнастка Аверина завоевала бронзу на Европейских играх — 2019
  • РИА Новости

Судьи оценили выступление 20-летней россиянки в 21,300 балла.

Победу одержала израильтянка Линой Ашрам. Серебро завоевала представительница Болгарии Катрин Тасева.

Ранее сообщалось, что Аверина завоевала золото на Европейских играх — 2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить