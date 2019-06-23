Гимнастка Аверина завоевала бронзу на Европейских играх — 2019

Российская гимнастка Дина Аверина заняла третье место в упражнениях с мячом на Европейских играх 2019 года в Минске.

РИА Новости

Судьи оценили выступление 20-летней россиянки в 21,300 балла. Победу одержала израильтянка Линой Ашрам. Серебро завоевала представительница Болгарии Катрин Тасева. Ранее сообщалось, что Аверина завоевала золото на Европейских играх — 2019.