Гимнастка Аверина завоевала бронзу на Европейских играх — 2019
Российская гимнастка Дина Аверина заняла третье место в упражнениях с мячом на Европейских играх 2019 года в Минске.
- РИА Новости
Судьи оценили выступление 20-летней россиянки в 21,300 балла.
Победу одержала израильтянка Линой Ашрам. Серебро завоевала представительница Болгарии Катрин Тасева.
Ранее сообщалось, что Аверина завоевала золото на Европейских играх — 2019.
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