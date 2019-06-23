НХЛ повысила потолок зарплат
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Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В минувшем сезоне потолок составлял $79,5 млн.
Помимо этого, был установлен нижний предел зарплат хоккеистов в размере $60,2 вместо $58,8 млн в прошлом сезоне.
Потолок зарплат впервые был введён в 2005 году. Он был создан для уравнивание клубов в разными финансовыми возможностями, и чтобы богатые коллективы не смогли купить всех лучших игроков.
Ранее сообщалось, что на драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков.