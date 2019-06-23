НХЛ повысила потолок зарплат

Национальная хоккейная лига (НХЛ) увеличила потолок зарплат, который со следующего сезона составит $81,5 млн.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В минувшем сезоне потолок составлял $79,5 млн.

Помимо этого, был установлен нижний предел зарплат хоккеистов в размере $60,2 вместо $58,8 млн в прошлом сезоне.

Потолок зарплат впервые был введён в 2005 году. Он был создан для уравнивание клубов в разными финансовыми возможностями, и чтобы богатые коллективы не смогли купить всех лучших игроков.

Ранее сообщалось, что на драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков.