Россиянка Оноприенко стала чемпионкой ЕИ-2019 по самбо в категории до 64 кг
Российская самбистка Екатерина Оноприенко завоевала золото в весовой категории до 64 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
- Reuters
В финале российская спортсменка победила украинку Елену Сайко.
Бронзу между собой разделили румынка Анда Михаэла Валвой и представительница Белоруссии Татьяна Мацко.
Ранее российский самбист Перепелюк завоевал золото ЕИ-2019 в категории до 82 кг.
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