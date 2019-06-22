Россиянка Оноприенко стала чемпионкой ЕИ-2019 по самбо в категории до 64 кг

Российская самбистка Екатерина Оноприенко завоевала золото в весовой категории до 64 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

Reuters

В финале российская спортсменка победила украинку Елену Сайко. Бронзу между собой разделили румынка Анда Михаэла Валвой и представительница Белоруссии Татьяна Мацко. Ранее российский самбист Перепелюк завоевал золото ЕИ-2019 в категории до 82 кг.