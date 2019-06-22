Российский самбист Перепелюк завоевал золото ЕИ-2019 в категории до 82 кг

Россиянин Андрей Перепелюк победил на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 82 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.

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РИА Новости

В финале Перепелюк победил армянина Давита Григоряна. Третье место между собой разделили белорус Тимофей Емельянов и Бесариони Берулава из Грузии. Ранее сообщалось, что акробаты Аксёнова и Старцев стали вторыми в балансовых упражнениях на ЕИ-2019.