Российский самбист Перепелюк завоевал золото ЕИ-2019 в категории до 82 кг
Россиянин Андрей Перепелюк победил на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 82 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
- © Владимир Федоренко
- РИА Новости
В финале Перепелюк победил армянина Давита Григоряна.
Третье место между собой разделили белорус Тимофей Емельянов и Бесариони Берулава из Грузии.
Ранее сообщалось, что акробаты Аксёнова и Старцев стали вторыми в балансовых упражнениях на ЕИ-2019.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен