Дзюдоистка Кузютина завоевала серебро в весовой категории до 52 кг на ЕИ-2019
Россиянка Наталья Кузютина стала второй на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 52 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
- © Александр Вильф
- РИА Новости
В финале российская спортсменка уступила представительнице Косова Майлинде Кельменди.
Третье место между собой разделили француженка Амандин Бачард и британка Челси Джилс.
Ранее самбист Альсим Черноскулов стал бронзовым призёром Европейских игр.
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