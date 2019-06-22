Дзюдоистка Кузютина завоевала серебро в весовой категории до 52 кг на ЕИ-2019

Россиянка Наталья Кузютина стала второй на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 52 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

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РИА Новости

В финале российская спортсменка уступила представительнице Косова Майлинде Кельменди. Третье место между собой разделили француженка Амандин Бачард и британка Челси Джилс. Ранее самбист Альсим Черноскулов стал бронзовым призёром Европейских игр.