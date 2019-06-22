Дзюдоистка Долгова заняла второе место на Европейских играх

Россиянка Ирина Долгова завоевала серебро на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.

© Алексей Куденко

РИА Новости

В финале российская дзюдоистка потерпела поражение от украинки Дарьи Белодед. Третье место разделили испанка Хулия Фигероа и представительница Словении Маруса Стангар. Ранее акробаты Аксёнова и Старцев завоевали золото на Европейских играх — 2019.