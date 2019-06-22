Дзюдоистка Долгова заняла второе место на Европейских играх

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Россиянка Ирина Долгова завоевала серебро на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
Дзюдоистка Долгова заняла второе место на Европейских играх
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

В финале российская дзюдоистка потерпела поражение от украинки Дарьи Белодед. 

Третье место разделили испанка Хулия Фигероа и представительница Словении Маруса Стангар.

Ранее акробаты Аксёнова и Старцев завоевали золото на Европейских играх — 2019.

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