Дзюдоистка Долгова заняла второе место на Европейских играх
Россиянка Ирина Долгова завоевала серебро на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
В финале российская дзюдоистка потерпела поражение от украинки Дарьи Белодед.
Третье место разделили испанка Хулия Фигероа и представительница Словении Маруса Стангар.
Ранее акробаты Аксёнова и Старцев завоевали золото на Европейских играх — 2019.
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