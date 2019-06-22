«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу Меркулова
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Как сообщает «Чемпионат», переговоры находятся на стадии обсуждения трансферной стоимости 25-летнего игрока.
Отмечается, что «Урал» хочет получить за футболиста €2,5 млн.
Меркулов выступает в составе «Урала» с 2015 года. В общей сложности в его активе 78 матчей за екатеринбургскую команду, в которых он отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о продлении контракта с Дзагоевым.