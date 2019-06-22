«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу Меркулова

Московский футбольный клуб «Спартак» начал переговоры с екатеринбургским «Уралом» по трансферу защитника Михаила Меркулова.

Как сообщает «Чемпионат», переговоры находятся на стадии обсуждения трансферной стоимости 25-летнего игрока.

Отмечается, что «Урал» хочет получить за футболиста €2,5 млн.

Меркулов выступает в составе «Урала» с 2015 года. В общей сложности в его активе 78 матчей за екатеринбургскую команду, в которых он отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о продлении контракта с Дзагоевым.