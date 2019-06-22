Неймар: поражение от МЮ в ЛЧ стало тяжёлым ударом

Нападающий ПСЖ Неймар подвёл итоги выступления французского клуба в Лиге чемпионов, а также рассказал о своём отношении к футболу.

«Главной целью клуба в текущем сезоне была Лига чемпионов. Потому, конечно, для всех нас поражение в поединке с «Манчестер Юнайтед» стало тяжёлым ударом. Чувствовал себя, как и каждый игрок, сотрудник, руководство и поклонники клуба — грустно», — сказал футболист изданию So Foot.

Спортсмен добавил, что всегда воспринимал футбол в качестве шоу и старался демонстрировать на поле эффектную игру, как и кумиры его детства, однако этого не всегда достаточно для победы.

«Нужно иметь волю к победе и жажду к ней. С этим у меня всё в порядке, я ненавижу проигрывать. Никогда не сдаюсь и не боюсь получить по ногам от соперника. Это всё — часть игры», — добавил Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар согласился на все условия «Барселоны» для возвращения в команду.