СМИ: Сборная Камеруна отложила вылет на Кубок африканских наций из-за финансовых разногласий

Футболисты сборной Камеруна отказались покинуть отель и отправиться в Египет на Кубок африканских наций из-за разногласий по вопросам премирования.

Как сообщает Africa News, причиной такого поведения игроков является несогласие с размером премий за участие в турнире, установленных Министерством спорта Камеруна в размере порядка $35 тыс.

Отмечается, что игроки хотят получить вдвое больше.

Сборная Камеруна является действующим чемпионом турнира.

Финальная часть Кубка африканских наций — 2019 пройдёт с 21 июня по 19 июля в Египте.

Ранее сообщалось, что в плей-офф КАН-2019 будут использовать VAR.