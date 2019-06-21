СМИ: Сборная Камеруна отложила вылет на Кубок африканских наций из-за финансовых разногласий
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Как сообщает Africa News, причиной такого поведения игроков является несогласие с размером премий за участие в турнире, установленных Министерством спорта Камеруна в размере порядка $35 тыс.
Отмечается, что игроки хотят получить вдвое больше.
Сборная Камеруна является действующим чемпионом турнира.
Финальная часть Кубка африканских наций — 2019 пройдёт с 21 июня по 19 июля в Египте.
Ранее сообщалось, что в плей-офф КАН-2019 будут использовать VAR.