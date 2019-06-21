Боттас стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Франции, Квят — 15-й

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Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время во второй свободной практике восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.
Боттас стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Франции, Квят — 15-й
  • Reuters

Финский гонщик преодолел свой лучший круг по трассе «Поль Рикар» за 1 минуту 30, 937 секунды.

Вторым стал его напарник по команде пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 15-е место, уступив лидеру 2,317 секунды.

Ранее стало известно, что Хэмилтон показал лучшее время на первой практике Гран-при Франции.

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