Боттас стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Франции, Квят — 15-й
- Reuters
Финский гонщик преодолел свой лучший круг по трассе «Поль Рикар» за 1 минуту 30, 937 секунды.
Вторым стал его напарник по команде пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 15-е место, уступив лидеру 2,317 секунды.
Bottas beats Hamilton to top spot in second practice by almost half-a-second— Formula 1 (@F1) 21 июня 2019 г.
And those McLarens were looking 👌#F1#FrenchGPpic.twitter.com/tvI1owbSj4
Ранее стало известно, что Хэмилтон показал лучшее время на первой практике Гран-при Франции.