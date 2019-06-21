Боттас стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Франции, Квят — 15-й

Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время во второй свободной практике восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.

Reuters

Финский гонщик преодолел свой лучший круг по трассе «Поль Рикар» за 1 минуту 30, 937 секунды. Вторым стал его напарник по команде пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 15-е место, уступив лидеру 2,317 секунды. Bottas beats Hamilton to top spot in second practice by almost half-a-second



And those McLarens were looking 👌#F1#FrenchGPpic.twitter.com/tvI1owbSj4 — Formula 1 (@F1) 21 июня 2019 г. Ранее стало известно, что Хэмилтон показал лучшее время на первой практике Гран-при Франции.