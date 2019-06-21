«Урал» выкупил футболиста Панюкова у «Зенита»

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов сообщил о выкупе у санкт-петербургского «Зенита» нападающего Андрея Панюкова.
«Урал» выкупил футболиста Панюкова у «Зенита»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам Иванова, которые приводит «Чемпионат», клуб, как и сообщили СМИ, выкупил у действующих чемпионов страны контракт 24-летнего форварда, выступавшего в прошлом сезоне за «Урал» на правах аренды.

Он отметил, что не станет раскрывать подробности соглашения.

В сезоне-2018/19 Панюков сыграл в 26 матчах за «Урал» и записал в свой актив семь голов и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Эсекьеле Понсе.

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