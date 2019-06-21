Глава ОКР заявил, что у допинг-служб на Европейских играх не будет особого отношения к россиянам
- РИА Новости
«Наша команда участвует в Играх на общих основаниях, повышенных мер к нам не применяется», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Он также отметил, что в общей сложности во время Игр планируется провести забор более тысячи допинг-проб.
Европейские игры стартовали в Минске 21 июня. Соревнования завершатся 30 июня. В составе сборной России заявлено 223 спортсмена.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3×3 победила в стартовом матче на Европейских играх.