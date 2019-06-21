Глава ОКР заявил, что у допинг-служб на Европейских играх не будет особого отношения к россиянам

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что на II Европейских играх, которые проводятся в 2019 году в Минске, российские спортсмены не будут испытывать особое отношение со стороны допинг-служб.

«Наша команда участвует в Играх на общих основаниях, повышенных мер к нам не применяется», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он также отметил, что в общей сложности во время Игр планируется провести забор более тысячи допинг-проб.

Европейские игры стартовали в Минске 21 июня. Соревнования завершатся 30 июня. В составе сборной России заявлено 223 спортсмена.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3×3 победила в стартовом матче на Европейских играх.