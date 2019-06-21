Кучаев рассказал, как у него получается совмещать футбол и компьютерные игры

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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, тяжело ли ему совмещать футбол и компьютерные игры.
Кучаев рассказал, как у него получается совмещать футбол и компьютерные игры
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я играю, только когда есть время и подходящая ситуация. В любом случае большую часть времени мы посвящаем отдыху и тренировкам, восстановлению. А в отпуске или в выходной день можно сесть поиграть пару часов», — цитирует Кучаева Cybersport.ru.

Он также добавил, что лучшим игроком в CS:GO среди футболистов является защитник армейцев Никита Чернов.

Ранее Кучаев рассказал, как Головин пытался его научить играть в Dota 2.

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