Кучаев рассказал, как у него получается совмещать футбол и компьютерные игры

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, тяжело ли ему совмещать футбол и компьютерные игры.

«Я играю, только когда есть время и подходящая ситуация. В любом случае большую часть времени мы посвящаем отдыху и тренировкам, восстановлению. А в отпуске или в выходной день можно сесть поиграть пару часов», — цитирует Кучаева Cybersport.ru.

Он также добавил, что лучшим игроком в CS:GO среди футболистов является защитник армейцев Никита Чернов.

Ранее Кучаев рассказал, как Головин пытался его научить играть в Dota 2.