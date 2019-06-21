СМИ: «Ювентус» предложил пятилетний контракт футболисту «Тоттенхэма» Триппьеру

Туринский футбольный клуб «Ювентус» хочет приобрести защитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Кирана Триппьера.

Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, новый главный тренер действующих чемпионов Италии Маурицио Сарри хочет получить этого игрока, так как видит в нём подходящую замену для Жоау Канселу, который может уйти в «Манчестер Сити».

«Ювентус» уже предложил игроку контракт на пять лет с зарплатой €2,6 млн. Между тем «Тоттенхэм» не желает отпускать защитника менее чем за €25 млн.

Ранее Сарри прибыл в Турин и посетил базу «Ювентуса».