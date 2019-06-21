ПСЖ откроет футбольную академию в России

Французский футбольный клуб ПСЖ откроет свою первую академию в России.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С сентября дети в возрасте от трёх до 15 лет смогут тренироваться в крытом зале рядом со стадионом «Лужники» в Москве.

Техническим директором академии назначен Микаэль Годрилье. Помогать же ему будут шесть ассистентов тренера и тренер вратарей.

Бренд-директор клуба Фабьен Аллегре заявил, что академии клуба скоро также появятся в Санкт-Петербурге и других российских городах.

Ранее СМИ сообщили, что полузащитник ПСЖ Паредес может вернуться в «Зенит».