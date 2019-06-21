СМИ: «Манчестер Сити» приобрёл 35-летнего вратаря «Эйбара»
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Об этом сообщает Marca.
По информации издания, Риесго должен стать третьим вратарём действующих чемпионов Англии в следующем сезоне. После этого его в будущем рассматривают, как тренера вратарей в академии клуба.
Помимо прочего, в «Сити» Риесго будет зарабатывать в два раза больше, чем в прошлом клубе.
В минувшем сезоне Риесго сыграл 14 матчей в испанской Примере и в четырёх играх отстоял на ноль.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Манчестер Сити» и «Барселоны» Туре продолжит карьеру в Китае.