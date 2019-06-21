СМИ: «Манчестер Сити» приобрёл 35-летнего вратаря «Эйбара»

Короткая ссылка
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» подписал контракт с 35-летним голкипером испанского «Эйбара» Асиера Риесго.
СМИ: «Манчестер Сити» приобрёл 35-летнего вратаря «Эйбара»
  • © Global Look Press

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Риесго должен стать третьим вратарём действующих чемпионов Англии в следующем сезоне. После этого его в будущем рассматривают, как тренера вратарей в академии клуба.

Помимо прочего, в «Сити» Риесго будет зарабатывать в два раза больше, чем в прошлом клубе. 

В минувшем сезоне Риесго сыграл 14 матчей в испанской Примере и в четырёх играх отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Манчестер Сити» и «Барселоны» Туре продолжит карьеру в Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить