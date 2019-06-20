В «Росгонках» оценили готовность автодрома в Сочи к проведению Гран-при «Формулы-1»

В автономной некоммерческой организации «Росгонки», являющейся промоутером Гран-при «Формулы-1» в России, рассказали о готовности автодрома в Сочи к проведению этапа, который состоится с 27 по 29 сентября 2019 года.

«Всё отлично, чуть более трёх месяцев до гонки, активно готовимся в части финализации развлекательной программы. Также недавно проверили состояние трассы, провели ряд работ с представителем проектировщика, устранили мелкие недочёты прошлого года. В целом состояние автодрома оценили как отличное», — цитирует генерального директора «Росгонок» Алексея Титова ТАСС.

По словам представителя «Росгонок», промоутер Гран-при «Формулы-1» в России тесно сотрудничает с отечественной автомобильной федерацией для успешной организации работ спортивного и медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что пилот «Формулы-1» Ромен Грожан защитил семью от грабителей.