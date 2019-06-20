В «Росгонках» оценили готовность автодрома в Сочи к проведению Гран-при «Формулы-1»
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«Всё отлично, чуть более трёх месяцев до гонки, активно готовимся в части финализации развлекательной программы. Также недавно проверили состояние трассы, провели ряд работ с представителем проектировщика, устранили мелкие недочёты прошлого года. В целом состояние автодрома оценили как отличное», — цитирует генерального директора «Росгонок» Алексея Титова ТАСС.
По словам представителя «Росгонок», промоутер Гран-при «Формулы-1» в России тесно сотрудничает с отечественной автомобильной федерацией для успешной организации работ спортивного и медицинского персонала.
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