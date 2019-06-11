Пилот «Формулы-1» Грожан защитил семью от грабителей

Французский гонщик команды «Формулы-1» Haas Ромен Грожан сумел защитить свою семью от грабителей, которые пытались ворваться в его дом.

«Сегодня я могу сказать о своём муже, что он герой. Сегодня в наш дом через окно пробрались злоумышленники. К счастью, никто не пострадал, а дети даже не узнали, какая опасность нам угрожала. Спасибо Ромену Грожану, который без колебаний преградил путь бандитам и защитил свою семью», — написала супруга спортсмена Марион в Instagram.

В текущем сезоне француз занимает 17-е место в зачёте пилотов, набрав два очка.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — десятый.