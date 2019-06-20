«Анжи» получит лицензию на участие в ПФЛ в следующем сезоне

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Махачкалинский клуб «Анжи» получит лицензию для участия в следующем чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — третьего по значимости дивизиона чемпионата России.
«Анжи» получит лицензию на участие в ПФЛ в следующем сезоне
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Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на генерального директора клуба Абсалутдина Агарагимова.

По словам функционера, «Анжи» должен предоставить финансовые гарантии своего участия в чемпионате ПФЛ в сезоне-2019/20 до 26 июня.

В минувшем сезоне коллектив из Махачкалы выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ), но вылетел из неё, заняв итоговое 15-е место в турнирной таблице. Заявиться для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Анжи» не смог из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

Ранее чемпион мира по футболу Роберто Карлос прокомментировал ситуацию с «Анжи».

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