Роберто Карлос высказался о ситуации с «Анжи»

Чемпион мира — 2002, экс-игрок «Анжи» Роберто Карлос считает, что для возвращения клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ) махачкалинцам необходим инвестор, который будет влюблён в футбол.

«Клубу необходима помощь человека, который по-настоящему любит футбол и сможет вновь вывести «Анжи» в число лучших команд Европы. Нужно сохранять спокойствие, заниматься реорганизацией клуба. Очень сложно удержаться на вершине, падение «Анжи» было стремительным. Повторюсь, должен прийти человек, который скажет: «Это мой клуб» — и вложит деньги. Надеюсь, в скором времени это получится и махачкалинцы вернутся в РПЛ», — сказал экс-футболист в разговоре с корреспондентом RT.

Также Роберто Карлос выразил уверенность, что болельщикам клуба небезразлична судьба команды.

Ранее Роберто Карлос рассказал о ситуации с «Анжи», лучших защитниках и бразильском менталитете.