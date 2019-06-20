В МОК рассказали о готовности Токио к проведению летней Олимпиады — 2020
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«Я не могу вспомнить ни одного города, который бы так хорошо был готов к Играм за год до их начала», — цитирует функционера ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.
По словам Баха, на заседании исполкома МОК был представлен отчёт о подготовке Токио к летней Олимпиаде, которая пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее СМИ сообщили, что Россия может быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020 из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.