В МОК рассказали о готовности Токио к проведению летней Олимпиады — 2020

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о готовности японской столицы Токио к проведению летних Олимпийских игр в 2020 году.
В МОК рассказали о готовности Токио к проведению летней Олимпиады — 2020
  • © Rodrigo Reyes Marin/AFLO
  • globallookpress.com

«Я не могу вспомнить ни одного города, который бы так хорошо был готов к Играм за год до их начала», — цитирует функционера ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

По словам Баха, на заседании исполкома МОК был представлен отчёт о подготовке Токио к летней Олимпиаде, которая пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что Россия может быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020 из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.

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