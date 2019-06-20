Шубенков высказался о шансе выступить на ЧМ под российским флагом
- AFP
«Я уже не думаю об этом. Если честно, немного отстранился от этой ситуации. Да, судя по тому, как шла работа по восстановлению прав ВФЛА, я был уверен в том, что нам вернут и флаг, и гимн, но чем всё закончилось на данный момент, вы знаете сами», — заявил спортсмен в интервью RT.
По его словам, его удивило решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), но отреагировал он на это спокойно.
«В 2016 году, когда история начиналась, вникал, скрупулёзно изучал вопрос, а сейчас решил устраниться. Конечно, хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом», — добавил Шубенков.
Ранее Шубенков объяснил, почему не подал протест после падения на этапе Бриллиантовой лиги.