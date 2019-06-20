Шубенков высказался о шансе выступить на ЧМ под российским флагом

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, признался, что уже не задумывается о шансах выступить на чемпионате мира под национальным флагом.
Шубенков высказался о шансе выступить на ЧМ под российским флагом
  • AFP

«Я уже не думаю об этом. Если честно, немного отстранился от этой ситуации. Да, судя по тому, как шла работа по восстановлению прав ВФЛА, я был уверен в том, что нам вернут и флаг, и гимн, но чем всё закончилось на данный момент, вы знаете сами», — заявил спортсмен в интервью RT.

По его словам, его удивило решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), но отреагировал он на это спокойно.

«В 2016 году, когда история начиналась, вникал, скрупулёзно изучал вопрос, а сейчас решил устраниться. Конечно, хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом», — добавил Шубенков.

Ранее Шубенков объяснил, почему не подал протест после падения на этапе Бриллиантовой лиги.

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