Шубенков высказался о шансе выступить на ЧМ под российским флагом

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, признался, что уже не задумывается о шансах выступить на чемпионате мира под национальным флагом.

«Я уже не думаю об этом. Если честно, немного отстранился от этой ситуации. Да, судя по тому, как шла работа по восстановлению прав ВФЛА, я был уверен в том, что нам вернут и флаг, и гимн, но чем всё закончилось на данный момент, вы знаете сами», — заявил спортсмен в интервью RT.

По его словам, его удивило решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), но отреагировал он на это спокойно.

«В 2016 году, когда история начиналась, вникал, скрупулёзно изучал вопрос, а сейчас решил устраниться. Конечно, хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом», — добавил Шубенков.

Ранее Шубенков объяснил, почему не подал протест после падения на этапе Бриллиантовой лиги.