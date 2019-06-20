Шубенков объяснил, почему не подал протест после падения на этапе Бриллиантовой лиги

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, объяснил, почему не стал подавать протест на Омара Маклауда после падения на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате.
Шубенков объяснил, почему не подал протест после падения на этапе Бриллиантовой лиги
  • РИА Новости

«Естественно, он выразил свои сожаления о случившемся. Но я злости не держал, понимал, что его действия не содержали злого умысла. Именно поэтому я не стал подавать протест и требовать его дисквалификации. А зачем? Я победитель. Этого достаточно», — сказал спортсмен в интервью RT.

Он также считает, что нырок на финише немного повлиял на результат. По его словам, он выиграл от одной до четырёх сотых. Шубенков добавил, что после того падения у него много ссадин и гематом, что мешает тренироваться.

«Самое смешное, что все злоключения на дистанциях происходят у меня именно с Маклаудом. То мы стукнемся руками нечаянно. Бывало, он специально задевал меня, я уверен. В прошлом сезоне иногда просили, чтобы нас не ставили по соседним дорожкам. Видимо, и в этом придётся прибегнуть к таким мерам. Целее будем, причём оба!» — подчеркнул Шубенков.

Ранее Шубенков победил в забеге на 110 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги.

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