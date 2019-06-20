Российские саблистки вышли в финал ЧЕ по фехтованию

Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.

РИА Новости

В полуфинале россиянки победили Италию со счётом 45:39. В борьбе за золото соревнований национальная команда встретится с Венгрией, которая одолела Францию (45:40). Ранее саблист Вениамин Решетников стал чемпионом Европы по фехтованию.