Российские саблистки вышли в финал ЧЕ по фехтованию
Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.
- РИА Новости
В полуфинале россиянки победили Италию со счётом 45:39.
В борьбе за золото соревнований национальная команда встретится с Венгрией, которая одолела Францию (45:40).
Ранее саблист Вениамин Решетников стал чемпионом Европы по фехтованию.
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