Российские саблистки вышли в финал ЧЕ по фехтованию

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Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.
Российские саблистки вышли в финал ЧЕ по фехтованию
  • РИА Новости

В полуфинале россиянки победили Италию со счётом 45:39.

В борьбе за золото соревнований национальная команда встретится с Венгрией, которая одолела Францию (45:40).

Ранее саблист Вениамин Решетников стал чемпионом Европы по фехтованию.

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