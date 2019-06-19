Саблист Решетников стал чемпионом Европы по фехтованию
Россиянин Вениамин Решетников завоевал золото в фехтовании на саблях на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе.
- Reuters
В финале Решетников победил соотечественника Камиля Ибрагимова со счётом 15:7.
Третье место разделили представитель Германии Макс Хартунг и грузин Сандро Базадзе.
Ранее сообщалось, что Инна Дериглазова стала серебряной медалисткой ЧЕ по фехтованию.
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