Саблист Решетников стал чемпионом Европы по фехтованию

Россиянин Вениамин Решетников завоевал золото в фехтовании на саблях на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе.

Reuters

В финале Решетников победил соотечественника Камиля Ибрагимова со счётом 15:7. Третье место разделили представитель Германии Макс Хартунг и грузин Сандро Базадзе. Ранее сообщалось, что Инна Дериглазова стала серебряной медалисткой ЧЕ по фехтованию.