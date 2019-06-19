Саблист Решетников стал чемпионом Европы по фехтованию

Короткая ссылка
Россиянин Вениамин Решетников завоевал золото в фехтовании на саблях на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе.
Саблист Решетников стал чемпионом Европы по фехтованию
  • Reuters

В финале Решетников победил соотечественника Камиля Ибрагимова со счётом 15:7.

Третье место разделили представитель Германии Макс Хартунг и грузин Сандро Базадзе.

Ранее сообщалось, что Инна Дериглазова стала серебряной медалисткой ЧЕ по фехтованию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить