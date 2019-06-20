Кучеров заявил, что его главной целью является Кубок Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился эмоциями после завоевания индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

«Самый ценный игрок регулярного чемпионата? Звучит отлично, но главная цель — Кубок Стэнли. Мы должны убедиться, что работаем по полной. Мы хотим вернуть трофей в «Тампу». Индивидуальные призы — это очень здорово, но чемпионский титул для меня важнее», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Что касается «Тед Линдсей Эворд», который вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ, Кучеров подчеркнул, что этот приз очень важен для него, так как это показатель признания от тех, кто играет против тебя.

«Это важный вечер для меня и моей семьи. Спасибо моим одноклубникам, моим тренерам, всему клубному персоналу. Без них, без той работы, которую мы вместе проделали, меня бы здесь не было», — добавил Кучеров.

В минувшем сезоне Кучеров сыграл 82 матча и набрал 128 очков, забросив 41 шайбу и отдав 87 передач. Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Василевский, Кучеров и Овечкин включены в первую символическую сборную НХЛ.