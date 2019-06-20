Семак: сейчас не рассматриваем Анюкова как играющего тренера

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что экс-капитан команды Александр Анюков имеет желание войти в тренерский штаб команды, однако клуб не рассматривает его в качестве играющего тренера.

«Я разговаривал с Анюковым, у него есть желание войти в тренерский штаб. В каком качестве и как его использовать, мы с ним сможем обсудить более детально, когда он договорится о контракте с клубом. В качестве играющего тренера Анюков на данный момент не рассматривается. То, что он поможет нам в тренировочном процессе, — это факт», — сказал Семак пресс-службе клуба.

Также тренер питерцев добавил, что новым капитаном «Зенита» стал сербский защитник Бранислав Иванович.

Ранее Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева.

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