НХЛ определилась с местом проведения драфта-2020

Ярмарка молодых талантов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году пройдёт в канадском Монреале.

Пресс-служба НХЛ объявила место проведения церемонии драфта 2020 года. Право на проведение мероприятия завоевал Монреаль.

В нынешнем году церемония драфта также пройдёт в Канаде — местом проведения набора молодых игроков станет Ванкувер. Драфт-2019 состоится в ночь с 21 на 22 июня.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» выменял Джейкоба Трубу у «Виннипега» на Нила Пионка и пик первого раунда драфта-2019.