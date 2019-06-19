НХЛ определилась с местом проведения драфта-2020

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Ярмарка молодых талантов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году пройдёт в канадском Монреале.
НХЛ определилась с местом проведения драфта-2020
  • globallookpress.com
  • © Erich Schlegel/ZUMAPRESS.com

Пресс-служба НХЛ объявила место проведения церемонии драфта 2020 года. Право на проведение мероприятия завоевал Монреаль.

В нынешнем году церемония драфта также пройдёт в Канаде — местом проведения набора молодых игроков станет Ванкувер. Драфт-2019 состоится в ночь с 21 на 22 июня.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» выменял Джейкоба Трубу у «Виннипега» на Нила Пионка и пик первого раунда драфта-2019.

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