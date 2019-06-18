«Рейнджерс» выменял Трубу у «Виннипега» на Пионку и пик первого раунда драфта-2019

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Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипег Джетс» совершили обмен защитниками.
«Рейнджерс» выменял Трубу у «Виннипега» на Пионку и пик первого раунда драфта-2019
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Как сообщает пресс-служба НХЛ, защитник Джейкоб Труба перешёл в «Рейнджерс» в обмен на защитника Нила Пионку, и 20-й пик первого раунда драфта-2019.

25-летний Труба в минувшем сезоне стал самым результативным защитником «Виннипега», набрав 50 (8+42) очка в 82 играх регулярного чемпионата, и 1 (0+1) в шести матчах плей-офф.

23-летний Пионк в сезоне-2018/19 сыграл за «Рейнджерс» в 73 матчах, и записал в свой актив 26 (6+20) очков.

Ранее сообщалось, что Карлссон продлил контракт с «Сан-Хосе» и стал самым дорогим защитником в НХЛ.

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