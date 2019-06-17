СМИ: Карлссон продлил контракт с «Сан-Хосе» и стал самым дорогим защитником в НХЛ

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании контракта со шведским защитником Эриком Карлссоном.
СМИ: Карлссон продлил контракт с «Сан-Хосе» и стал самым дорогим защитником в НХЛ
  • ©Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним защитником сборной Швеции рассчитано на восемь лет. Финансовые подробности не разглашаются.

По информации ESPN, среднегодовая зарплата Карлссона составит $11,5 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым защитником в лиге.

Карлссон перешёл в «Сан-Хосе» в 2018 году и в минувшем сезоне сыграл в 53 матчах регулярного чемпионата и 19 играх плей-офф, записав в свой актив 45 (3 + 42) и 16 (2 + 14) очков соответственно.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обменял Мяяттю в «Чикаго».

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