«Питтсбург» обменял Мяяттю в «Чикаго»

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхокс» совершили обмен игроками.

Как сообщает пресс-служба лиги, защитник Олли Мяяття перешёл в «Чикаго», а «Питтсбург» получил форварда Доминика Кахуна и пик пятого раунда драфта-2019.

24-летний Мяяття выступал за «Пингвинз» с 2013 года и вместе с командой дважды завоевал Кубок Стэнли. В минувшем сезоне он сыграл в 60 матчах регулярного чемпионата и одной игре плей-офф, записав в свой актив 14 (1+13) и 0 очков соответственно.

23-летний Кахун дебютировал в НХЛ в сезоне-2018/19 и провёл в составе «Блэкхокс» 82 матча, записав в свой актив 37 (13+24) очков.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию».