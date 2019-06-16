«Питтсбург» обменял Мяяттю в «Чикаго»

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Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхокс» совершили обмен игроками.
«Питтсбург» обменял Мяяттю в «Чикаго»
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Как сообщает пресс-служба лиги, защитник Олли Мяяття перешёл в «Чикаго», а «Питтсбург» получил форварда Доминика Кахуна и пик пятого раунда драфта-2019.

24-летний Мяяття выступал за «Пингвинз» с 2013 года и вместе с командой дважды завоевал Кубок Стэнли. В минувшем сезоне он сыграл в 60 матчах регулярного чемпионата и одной игре плей-офф, записав в свой актив 14 (1+13) и 0 очков соответственно.

23-летний Кахун дебютировал в НХЛ в сезоне-2018/19 и провёл в составе «Блэкхокс» 82 матча, записав в свой актив 37 (13+24) очков.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию».

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