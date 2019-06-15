«Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию»

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Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» совершили обмен защитниками.
«Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию»
  • © Greg Thompson/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба лиги, защитник Мэтт Нисканен перешёл в «Филадельфию», а Радко Гудас — в «Вашингтон».

32-летний Нисканен выступал за «Кэпиталз» с 2014 года. В минувшем сезоне он сыграл в 80 матчах регулярного чемпионата и семи играх плей-офф, записав в свой актив 25 (8 + 17) очков и 2 (0 + 2) очка соответственно.

29-летний Гудас играл в «Филадельфии» с 2015 года. В сезоне-2018/19 он принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 20 (4 + 16) очков.

Ранее сообщалось, что Илья Любушкин продлил контракт с «Аризоной».

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