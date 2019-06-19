Хоккеист Шипачёв останется в «Динамо»

Генеральный менеджер московского хоккейного «Динамо» Виктор Меркулов заявил, что нападающий Вадим Шипачёв останется в команде.

«Ситуация с Шипачёвым простая. Данный хоккеист имеет с нашим клубом действующий контракт. Всё, что касается разговоров о его предположительном обмене, на сегодняшний день не рассматривается. Мы рассчитываем на Вадима в следующем сезоне», — сказал Меркулов на YouTube-канале «Динамо».

Он также рассказал о переходе игроков к новому юридическому лицу. По его словам, работа с юристами продолжалась около двух месяцев, по её итогам все хоккеисты законно трудоустроены в «Динамо».

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шипачёв установил клубный рекорд результативности. Форвард набрал 76 очков, забросив 21 шайбу и сделав 55 результативных передач за 72 матча.

Ранее «Динамо» подписало контракт со шведским хоккеистом.