Хоккеист Шипачёв останется в «Динамо»

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Генеральный менеджер московского хоккейного «Динамо» Виктор Меркулов заявил, что нападающий Вадим Шипачёв останется в команде.
Хоккеист Шипачёв останется в «Динамо»
  • РИА Новости

«Ситуация с Шипачёвым простая. Данный хоккеист имеет с нашим клубом действующий контракт. Всё, что касается разговоров о его предположительном обмене, на сегодняшний день не рассматривается. Мы рассчитываем на Вадима в следующем сезоне», — сказал Меркулов на YouTube-канале «Динамо».

Он также рассказал о переходе игроков к новому юридическому лицу. По его словам, работа с юристами продолжалась около двух месяцев, по её итогам все хоккеисты законно трудоустроены в «Динамо».

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шипачёв установил клубный рекорд результативности. Форвард набрал 76 очков, забросив 21 шайбу и сделав 55 результативных передач за 72 матча.

Ранее «Динамо» подписало контракт со шведским хоккеистом.

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