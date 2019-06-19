Женская сборная России разгромила Индонезию на ЧМ по баскетболу 3×3

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Женская сборная России по баскетболу 3×3 одержала разгромную победу над Индонезией на чемпионате мира в Амстердаме.
Женская сборная России разгромила Индонезию на ЧМ по баскетболу 3×3
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Встреча завершилась со счётом 22:5.

В составе национальной команды выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр и Ольга Фролкина.

Ранее Сергей Кущенко рассказал о возможных изменениях в календаре Единой лиги ВТБ.

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