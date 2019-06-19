Женская сборная России разгромила Индонезию на ЧМ по баскетболу 3×3
Женская сборная России по баскетболу 3×3 одержала разгромную победу над Индонезией на чемпионате мира в Амстердаме.
- @russiabasket
Встреча завершилась со счётом 22:5.
В составе национальной команды выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр и Ольга Фролкина.
Ранее Сергей Кущенко рассказал о возможных изменениях в календаре Единой лиги ВТБ.
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