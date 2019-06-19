Кущенко рассказал о возможных изменениях в календаре Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что плей-офф турнира может быть сокращён ввиду требований FIBА.

«FIBA просит закончить все чемпионаты до 12 июня, в Евролиге появятся две новые команды. Таким образом, сезон будет плотнее. Скорее всего, на совете лиги будем обсуждать вопрос, чтобы проводить некоторые серии плей-офф до двух побед. Или даже все. Однако будем серьёзно советоваться с клубами», — цитирует Кущенко ТАСС.

В настоящий момент серии плей-офф Единой лиги ВТБ играются до трёх побед одной из команд.

Ранее сообщалось, что президент Единой лиги ВТБ рассказал о претендентах на проведение Матча звёзд.