Гендиректор «Уфы» Газизов анонсировал рекордный доход от продаж игроков

Генеральный директор команды Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о трансферной политике клуба и сделал предположение, что нынешнее трансферное окно станет рекордным для коллектива в плане доходов от продаж футболистов.

«Не могу сказать, что мы продаём игроков ради выживания. Мы выбрали такую модель управления клубом: если кто-то делает трансферный запрос по нашему футболисту, мы его обязательно рассматриваем. Если предложение устраивает и нас, и игрока, мы всегда даём зелёный свет. Вполне вероятно, что это трансферное окно станет рекордным по доходам от продаж. Но если мы будем активно продавать, то будем настолько же активны и в покупках», — цитируют Газизова «Известия».

Также генеральный директор «Уфы» заявил, что клуб постарается привлечь в команду молодых российских футболистов.

Ранее Комличенко назвал вероятность продолжения карьеры в РПЛ.