Гендиректор «Уфы» Газизов анонсировал рекордный доход от продаж игроков
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«Не могу сказать, что мы продаём игроков ради выживания. Мы выбрали такую модель управления клубом: если кто-то делает трансферный запрос по нашему футболисту, мы его обязательно рассматриваем. Если предложение устраивает и нас, и игрока, мы всегда даём зелёный свет. Вполне вероятно, что это трансферное окно станет рекордным по доходам от продаж. Но если мы будем активно продавать, то будем настолько же активны и в покупках», — цитируют Газизова «Известия».
Также генеральный директор «Уфы» заявил, что клуб постарается привлечь в команду молодых российских футболистов.
Ранее Комличенко назвал вероятность продолжения карьеры в РПЛ.