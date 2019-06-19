Новичок «Локомотива» Мурило поприветствовал болельщиков на русском языке
Бразильский футболист «Локомотива» Серкейра Мурило обратился к поклонникам команды на русском языке.
- © ФК «Локомотив»
«Привет, меня зовут Мурило. Estravo, «Локо»! До встречи», — сказал футболист в видеообращении.
Бразильский защитник перешёл в состав железнодорожников в нынешнее трансферное окно из «Крузейро».
Ранее Сёмин заявил, что ни разу не видел Мурило в игре.
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