Новичок «Локомотива» Мурило поприветствовал болельщиков на русском языке

Бразильский футболист «Локомотива» Серкейра Мурило обратился к поклонникам команды на русском языке.

«Привет, меня зовут Мурило. Estravo, «Локо»! До встречи», — сказал футболист в видеообращении.

Бразильский защитник перешёл в состав железнодорожников в нынешнее трансферное окно из «Крузейро».

Ранее Сёмин заявил, что ни разу не видел Мурило в игре.