СМИ: Клуб КХЛ «Спартак» подпишет контракт с бывшим защитником СКА Херсли
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее Херсли, выступающий в КХЛ с 2014 года, защищал цвета «Сибири», «Локомотива» и СКА. В минувшем регулярном чемпионате лиги он отыграл 36 матчей в составе коллектива из Санкт-Петербурга, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами, а в 2017 году помог армейцам стать обладателями Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заключил соглашение с чемпионом мира по хоккею Денисом Кокаревым.