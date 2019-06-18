СМИ: Клуб КХЛ «Спартак» подпишет контракт с бывшим защитником СКА Херсли

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» подпишет контракт с 32-летним шведским защитником Патриком Херсли, который станет пятым легионером красно-белых в сезоне-2019/20.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Херсли, выступающий в КХЛ с 2014 года, защищал цвета «Сибири», «Локомотива» и СКА. В минувшем регулярном чемпионате лиги он отыграл 36 матчей в составе коллектива из Санкт-Петербурга, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами, а в 2017 году помог армейцам стать обладателями Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заключил соглашение с чемпионом мира по хоккею Денисом Кокаревым.