СМИ: Клуб КХЛ «Спартак» подпишет контракт с бывшим защитником СКА Херсли

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» подпишет контракт с 32-летним шведским защитником Патриком Херсли, который станет пятым легионером красно-белых в сезоне-2019/20.
СМИ: Клуб КХЛ «Спартак» подпишет контракт с бывшим защитником СКА Херсли
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Херсли, выступающий в КХЛ с 2014 года, защищал цвета «Сибири», «Локомотива» и СКА. В минувшем регулярном чемпионате лиги он отыграл 36 матчей в составе коллектива из Санкт-Петербурга, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами, а в 2017 году помог армейцам стать обладателями Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заключил соглашение с чемпионом мира по хоккею Денисом Кокаревым.

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