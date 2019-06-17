«Спартак» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею Кокаревым

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Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим Денисом Кокаревым.
«Спартак» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею Кокаревым
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца апреля 2020 года.

В прошлом сезоне Кокорев выступал за подмосковный «Витязь». В его активе 22 (7 + 15) очка в 64 матчах. В разное время он играл в таких клубах, как московское «Динамо», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».

В составе сборной России, за которую он провёл 62 матча и набрал 12 (7 + 5) очков, Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» подписало контракт со шведским хоккеистом.

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